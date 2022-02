Helena Chagas sobre machismo de Bolsonaro: 'todo covarde ataca quem é mais frágil. Só que nós não somos mais frágeis'

De acordo com a jornalista, Bolsonaro "tem aquela visão machista, atrasada de que a mulher é frágil" e por isso faz ataques mais fortes a esse grupo edit

247 - A jornalista Helena Chagas, em entrevista à TV 247 no Bom Dia 247 neste domingo (6), respondeu sobre o machismo de Jair Bolsonaro (PL) e sobre os ataques do chefe do governo federal a jornalistas mulheres.

Desde o início do mandato, em janeiro de 2019, Bolsonaro já atacou diversas jornalistas, como Patrícia Campos Mello, Daniela Lima, Constança Rezende, Vera Magalhães, entre outras.

Segundo Helena, Bolsonaro ataca as mulheres de maneira covarde por considerá-las "frágeis". "Ele ataca o jornalismo como um todo, ele ataca a democracia como um todo, ele ataca a sociedade brasileira, mas ele ataca especialmente as mulheres. Por que? Porque ele tem aquela visão machista, aquela visão atrasada de que a mulher é frágil, e todo covarde ataca com mais violência quem é mais frágil. Só que ele está enganado, nós não somos mais frágeis. Estamos aqui para reagir".

