Hildegard: 'silenciamento de Lula pela mídia é Projeto Moro 2022'

“O silenciamento de Lula pela mídia, não me parece posição editorial, mas o Projeto Moro 2022, que, antes de ser o bem-amado da Globo, goza da grande simpatia das FA, já exaustas das tolices de Bozo”, escreveu a jornalista Hildegard Angel edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A jornalista Hildegard Angel afirmou, no Twitter, nesta quarta-feira, 17, que “o silenciamento de Lula pela mídia, não me parece posição editorial, mas o Projeto Moro 2022, que, antes de ser o bem-amado da Globo, goza da grande simpatia das FA, já exaustas das tolices de Bozo”.

“Eleito Moro, ele manteria os militares no governo, com rendimentos e poder”, continua.

“Se Moro não for eleito por bem, vai na marra, como sempre aconteceu nessa república de 'chiquitas bananas'. Só que, quando os generais tomam as rédeas do poder, eles não costumam terceirizar. Assumem. E Moro voltaria para os EUA”, conclui a jornalista.

PUBLICIDADE

2. Se Moro não for eleito por bem, vai na marra, como sempre aconteceu nessa república de 'chiquitas bananas'.



Só que, quando os generais tomam as rédeas do poder, eles não costumam terceirizar. Assumem. E Moro voltaria para os EUA.



*É só especulação. — Hildegard Angel (@hilde_angel) November 17, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE