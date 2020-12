Inflação se espalha por vários setores da economia, diz Miriam Leitão

Com a tendência de aumento da inflação em 2021, o "pessimismo econômico" deve aumentar e tornar o "quadro econômico mais incerto", diz a jornalista edit

247 - A jornalista Miriam Leitão repercutiu nesta segunda-feira (28) em sua coluna no jornal O Globo a pesquisa Datafolha que mostra a expectativa de 72% dos brasileiros para o aumento da inflação em 2021.

Miriam alerta que o índice deve realmente subir no próximo ano, isto porque, além da crise já vivida, tarifas de energia elétrica e custos com planos de saúde deverão subir.

"O que a alta da inflação faz? Alimenta o pessimismo econômico e as atitudes conservadoras, e leva as faixas médias de renda a reduzirem as compras não essenciais. O quadro econômico fica mais incerto", escreve a jornalista.

"Depois de viver períodos de hiperinflação, o brasileiro continua muito sensível a qualquer aumento. A subida de 4% para 6% faz uma enorme diferença, aumentando o pessimismo e a redução do consumo. Em uma época em que o país precisa crescer, é um cenário muito ruim", conclui.

