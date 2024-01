Internautas cobram a instalação da CPI das Igrejas Evangélicas no Congresso (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Internautas cobraram a instalação da CPI das Igrejas Evangélicas e listaram os cinco pastores mais ricos do Brasil, segundo lista da revista Forbes - Edir Macedo (R$ 1,9 bilhão), Valdemiro Santiago (R$ 440 milhões), Silas Malafaia (R$ 300 milhões), RR Soares (R$ 250 milhões) e Estevam Hernandes (R$ 130 milhões). Os cinco religiosos são bolsonaristas.

Um perfil na rede social X fez a seguinte postagem: "cobrar impostos sim! Temos que levantar essa pauta mesmo. E acabar com essa influência deletéria na política brasileira. Nada contra um evangélico se candidatar! Mas que não leve suas crenças para o plenário, o estado é laico. CPI das Igrejas Evangélica".

continua após o anúncio

Outra pessoa escreveu: "o Pastor Antônio Carlos Costa da Igreja Presbiteriana, já denunciava a mutreta entre os pastores evangélicos e a família de Jair Bolsonaro desde 2018. Em 2022 eles viriam a transformar os cultos literalmente a personalidade de satanás, digo; Bolsonaro".

Um perfil publicou: "se estão todos dentro da lei, e cumprindo a Constituição, não há nada a temer, não é mesmo. Quem é a favor da CPI das Igrejas Evangélicas?".

continua após o anúncio

Dívidas

A igreja Universal do Reino de Deus, comandada por Edir Macedo, teve cerca de R$ 2,7 milhões bloqueados pela Justiça de São Paulo por conta de uma dívida com o canal 21, do Grupo Bandeirantes.

O portal UOL revelou em reportagem publicada em maio de 2021 que a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e a editora Central Gospel, dirigidas por Malafaia, devem R$ 4,6 milhões em impostos.

continua após o anúncio

Empresário evangélico Valdemiro Santiago também sofreu um duro golpe: a penhora da Igreja Mundial do Poder de Deus, avaliado em nada menos que R$ 260 milhões, soma 46 mil metros quadrados de área e capacidade para receber cerca de 20 mil pessoas. A penhora foi ordenada pela Justiça paulista em função do não pagamento de aluguéis de uma mansão localizada no litoral Norte de São Paulo. A dívida é estimada em R$ 881 mil.

Em 2021, a Justiça de São Paulo condenou a Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada pelo empresário RR Soares, a pagar uma dívida de cerca de R$ 16,2 milhões com o fundo de investimento Distressed. Dois anos depois, o Judiciário decidiu leiloar quatro imóveis pertencentes à Igreja Renascer em Cristo, fundada por Estevam Hernandes. A medida foi tomada em um processo movido pela empresa Pole Comércio de Veículos, que busca o pagamento de uma dívida estimada em R$ 1,6 milhão em aluguéis atrasados.

continua após o anúncio

Cobrar impostos sim!

Temos que levantar essa pauta mesmo.

E acabar com essa influência deletéria na política brasileira. Nada contra um evangélico se candidatar! Mas que não leve suas crenças para o plenário, o estado é laico.

CPI DAS IGREJAS EVANGÉLICAS pic.twitter.com/L11Wr12IFi — Esther 〰️🏹 〰️ (@TheodorCarvalho) January 10, 2024

continua após o anúncio

O Pastor Antônio Carlos Costa da Igreja Presbiteriana, já denunciava a mutreta entre os pastores evangélicos e a família de Jair Bolsonaro desde 2018. Em 2022 eles viriam a transformar os cultos literalmente a personalidade de satanás, digo; Bolsonaro



CPI DAS IGREJAS EVANGÉLICAS pic.twitter.com/db40tkoIGE — André Limart  (@andrelimart) January 10, 2024

continua após o anúncio

Se estão todos dentro da lei, e cumprindo a Constituição, não há nada a temer, não é mesmo.



Quem é a favor da CPI das Igrejas Evangélicas ???👇 pic.twitter.com/KxzSGcKJr8 — Na Mira do Repórter. (@BrasilPost13) January 10, 2024





continua após o anúncio





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: