Internautas cobram e 'libera a pesquisa XP' bomba nas redes sociais

247 - Internautas foram nesta quarta-feira (8) ao Twitter cobrar da XP a divulgação de pesquisas eleitorais, após a informação de que a corretora cancelou a publicação de estatísticas que mostravam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Jair Bolsonaro (PL). A hashtag "Libera a pesquisa XP" começou a bombar na rede social.

De acordo com o jornalista George Marques, "é possível que a pesquisa XP censurada foi vazada a membros do governo e por isso elevou pressão para suspender divulgação do resultado".

Outro internauta escreveu: "você confiaria num banco de investimentos que nega fatos? Que tenta dobrar a realidade conforme a pressão?".

Um internauta postou: "não que isso faça alguma diferença; é só para não dizer que não falei das flores".

"Mostra o porquê dos bozonaristas estarem desesperando", disse outra pessoa.

Um usuário disse, em tom de crítica, que o "primeiro passo do bolsonarismo é proibir a divulgação de pesquisas". "O segundo é proibir as eleições. O terceiro é proibir a posse do Lula quando ganhar as eleições".

Outro lado

Em nota, a XP negou que "a pesquisa será cancelada e ratifica que contrata diversos tipos de pesquisas de diferentes institutos com o intuito de auxiliar seus clientes a tomarem as melhores de decisões sobre investimentos".

"A realização das pesquisas terá periodicidade mensal, com número de entrevistas ampliado em relação às realizadas nos levantamentos anteriores, oferecendo dessa maneira uma ferramenta ainda mais ampla para que os investidores compreendam o cenário eleitoral e seus impactos no mercado. As próximas pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral já estarão adequadas ao novo formato", acrescentou.

É possível que a pesquisa XP censurada foi vazada a membros do governo e por isso elevou pressão para suspender divulgação do resultado. Há muitas hipóteses possíveis que depõe contra a corretora, que poderia divulgar resultado para sanar dúvidas.



Libera a pesquisa XP! — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) June 8, 2022

Você confiaria num banco de investimentos que nega fatos? Que tenta dobrar a realidade conforme a pressão?



O quão seguro é investir em quem briga com a realidade ou quebra o termômetro para não atestar a febre?



É a crise no entorno da XP.



- Cadê a Pesquisa XP?



LIBERA A PESQUISA XP



...não que isso faça alguma diferença; é só para não dizer que não falei da flores. pic.twitter.com/OS9QbJ87Xi — Ivan⚡️ (@ivan) June 8, 2022

Libera a pesquisa XP. Mostra o porquê dos bozonaristas estarem desesperando https://t.co/F07bLEVvYT — Pedro Octávio, O Conquistador™ (@PedroOctavioLB) June 8, 2022

O primeiro passo do bolsonarismo é proibir a divulgação de pesquisas. O segundo é proibir as eleições. O terceiro é proibir a posse do Lula quando ganhar as eleições https://t.co/wRMI93iUpL Libera a pesquisa XP — Lola Aronovich (@lolaescreva) June 8, 2022

