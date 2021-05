Internautas cobram prisão e Justiça a autores da Chacina do Jacarezinho

A Polícia Civil do Rio de Janeiro invadiu a favela do Jacarezinho, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, desobedecendo ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), e matou 24 pessoas edit

247 - Internautas estão cobrando prisão para autores da Chacina do Jacarezinho, ocorrida nesta quinta-feira, 6. A Polícia Civil do Rio de Janeiro invadiu a favela do Jacarezinho, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, desobedecendo ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), e matou 24 pessoas.

Moradores da comunidade saíram às ruas pedindo Justiça. A deputada estadual Renata Souza afirmou que chacina precisa ser investigada. “Não temos pena de morte no Brasil! A polícia não tem que definir quem deve morrer e viver na nossa sociedade”, destacou.

Moradores do Jacarezinho clamam por justiça nas ruas da comunidade. A Comissão dos Direitos Humanos da @alerj e representantes da Defensoria Pública do Rio estão no local onde ocorre uma operação policial em meio à pandemia de Covid-19. Vídeo: @vozdacomunidade pic.twitter.com/mlHFZkUWkV May 6, 2021

Não temos pena de morte no Brasil!



A polícia não tem que definir quem deve morrer e viver na nossa sociedade! Hoje temos uma chacina ocorrendo no Jacarezinho e ela precisa ser investigada!#ChacinadoJacarezinho pic.twitter.com/VYycFt0UZ7 May 6, 2021

O advogado Joel Luiz Costa, em seu Twitter, denunciou que foi uma operação de “execução” que ocorreu na favela. “Entramos em cinco ou seis casas, todas com a mesma dinâmica. Um menino morreu sentado numa cadeira. Ninguém troca tiro sentado numa cadeira, isso é execução”, afirmou.

25 mortos depois a pergunta que fica:

acabou o trafico de drogas no Jacarezinho?#ChacinaDoJacarezinho pic.twitter.com/vLfnL8egp0 — Joel Luiz Costa (@joelluiz_adv) May 6, 2021

“Pessoas que estavam indo trabalhar foram baleados dentro do trem”, afirmou a deputada Sâmia Bomfim (PSOL).

O que aconteceu hoje em Jacarezinho foi uma ação genocida. 23 pessoas morreram por causa dessa operação que nem deveria ter acontecido: o STF proibiu este tipo de ação nas favelas durante a pandemia. Pessoas que estavam indo trabalhar foram baleados dentro do trem. Chega! — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) May 6, 2021

