Internautas comemoram aprovação do governo Lula

247 - Internautas repercutiram a aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que chegou a mais de 60% em janeiro, de acordo com números divulgados no levantamento do instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem, da FSB.

Na rede social X, antigo Twitter, a expressão "Lula aprovado" chegou à seção Assuntos do Momento. "Foram 22 mil entrevistas presenciais, ou seja, 10 vezes maior que as pesquisas tradicionais", destacou um perfil sobre as estatísticas.



Foram entrevistadas 21.515 pessoas entre 6 e 30 de janeiro de 2024. A margem de erro é de 1,3 ponto percentual para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

GRANDE DIA! Pesquisa encomendada pelo Planalto, realizada pelo Ipri (Instituto FSB), mostra aprovação do Governo Lula em alta.



Foram 22 mil entrevistas presenciais, ou seja, 10 vezes maior que as pesquisas tradicionais.



LULA APROVADO pic.twitter.com/yuC8MuSTn9





Pesquisa Atlas Intel informa: LULA APROVADO pic.twitter.com/kjA7553khk

LULA APROVADO



LULA APROVADO

Pesquisa realizada pelo Ipri (Instituto FSB), mostra que aprovação do Governo Lula está em alta e chegou a 62% em janeiro. pic.twitter.com/Ci9WFsOW1J

LULA APROVADO



LULA APROVADO

Pesquisa realizada pelo Ipri (Instituto FSB), mostra que aprovação do Governo Lula está em alta e chegou a 62% em janeiro.https://t.co/pAalTLr2jI

LULA APROVADO:

Presidente Lula dá um show de humildade durante a entrega de unidades do minha casa minha vida em Magé-RJ



LULA APROVADO pic.twitter.com/AxoekeG66A

