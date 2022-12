Internautas criticam o governo Bolsonaro e destacam o risco de calote em aposentadorias após alerta do TCU

De acordo com o governo, é preciso aumentar os gastos obrigatórios da União em R$ 22,3 bi em 2022, dos quais R$ 13,7 bi representariam a falta de dinheiro para a Previdência Social edit

247 - Internautas criticaram Jair Bolsonaro (PL) após a informação de que o Tribunal de Contas da União (TCU) deve alertar o governo federal sobre a hipótese de milhões de brasileiros ficarem sem aposentadoria. De acordo com o governo, é preciso aumentar os gastos obrigatórios da União em R$ 22,3 bilhões em 2022, dos quais R$ 13,7 bilhões representariam a falta de dinheiro para o pagamento de aposentadorias e pensões da Previdência Social.

Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, o TCU deve reforçar que o governo precisa sustentar tecnicamente a necessidade de crédito extraordinário, ou seja, bancar despesas fora do teto de gastos, para pagar benefícios e aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No Twitter, a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) afirmou que o governo "meteu a mão na aposentadoria do povo para pagar sua reeleição e agora não tem dinheiro para o INSS!".

Internautas também criticaram o fato de que Bolsonaro terá aposentadoria superior a R$ 30 mil. De acordo com a deputada federal eleita Marina Silva (PSB-SP), "enquanto quem trabalha e ajuda a construir o país é penalizado, aquele que o destrói é recompensado".

GRAVE! Governo Bolsonaro meteu a mão na aposentadoria do povo para pagar sua reeleição e agora não tem dinheiro para o INSS! Sem falar da fila com mais de 5 milhões de pessoas aguardando a concessão de benefícios. Economia arrasada! — Natália Bonavides ❤️‍🔥 (@natbonavides) December 2, 2022

Eleito pela urna eletrônica, chegou ao Planalto. Reacionário e golpista, impôs retrocessos enormes ao país. Agora, será agraciado com + uma aposentadoria. Enquanto quem trabalha e ajuda a construir o país é penalizado, aquele que o destrói é recompensado. https://t.co/9tQZInuiYi — Marina Silva (@MarinaSilva) December 2, 2022

Candidato derrotado, que destruiu o país terá: 6 servidores para segurança e outros serviços; 2 motoristas. Já recebe R$ 42.880,19 por mês, que serão acrescidos da aposentadoria de R$ 30 mil. Tudo pago com nosso dinheiro. #BolsonaroNuncaMais pic.twitter.com/M7WLPwkjVq — FRENTE AMPLA DE ESQUERDA (@FrenteAmpla13) December 3, 2022

Viram a notícia que acabou de sair?



Lira concedeu aposentadoria a Bolsonaro. Quer entender melhor? Não deixe de assistir o vídeo.#equipe pic.twitter.com/eZ3J4jy7jA — Glauber Braga (@Glauber_Braga) December 2, 2022

Enquanto o governo bloqueia bilhões no orçamento e pode ser que falte dinheiro até mesmo para o pagamento de aposentadorias, Bolsonaro será contemplado com uma bolada de mais de R$ 30 mil por mês… de aposentadoria. pic.twitter.com/c1lwSRItwe — Humberto Costa (@senadorhumberto) December 2, 2022

Sabe porque Bolsonaro deixou uma fila com 5 milhões de brasileiros esperando pela aposentadoria no INSS: pra pagar o mercado. Entendeu porque o mercado não fica nervoso com Bolsonaro? — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) November 29, 2022

