Internautas destacam a gravidade de plano para matar Lula revelado por Flávio Dino

Apoie o 247

ICL

247 - Internautas destacaram a gravidade da informação revelada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, de que um dos envolvidos no atentado a bomba no Aeroporto de Brasília (DF) tinha um plano com outras pessoas para dar um tiro no presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a posse presidencial, em 1º de janeiro.

O senador Humberto Costa (PT-PE) disse que as declarações feitas pelo titular da Justiça mostram "o nível de criminalidade e terrorismo em que agiam os chamados 'patriotas', gente presa que, hoje, bolsonaristas querem soltar e devolver ao convívio da sociedade".

"Isso precisa ser investigado com todo rigor!", cobrou a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ).

Esta é uma grave informação trazida pelo ministro da Justiça, que mostra o nível de criminalidade e terrorismo em que agiam os chamados "patriotas", gente presa que, hoje, bolsonaristas querem soltar e devolver ao convívio da sociedade. Gravíssimo.https://t.co/efsfHrPb5j — Humberto Costa (@senadorhumberto) February 25, 2023

GRAVÍSSIMO! O ministro Flávio Dino identificou um plano para matar Lula durante a posse. Conforme troca de mensagens, o plano consistia em dar um tiro de fusil a longa distância. O desespero dos golpistas passa de todos os limites. Isso precisa ser investigado com todo rigor! February 25, 2023

Denuncia da maior gravidade. Ministro da Justiça, Flávio Dino, revelou descoberta de atos preparatórios para tiro de fuzil de longa distância, provavelmente contra Lula no dia da posse.https://t.co/U9O0BpZp3u February 25, 2023

O PLANO ERA MATAR E GOLPEAR

Ministro Flávio Dino identificou plano para matar Lula durante a posse.

Troca de mensagens revela que o plano golpista consistia em dar um tiro de fusil a longa distância no presidente durante cerimônia de posse.https://t.co/ZveCrmUKEg — Paulo Guedes do Lula (@deppauloguedes) February 25, 2023

Homem se preparava para atirar em Lula na posse, diz Flávio Dino.



COVARDES — Janoninho (@_Janoninho) February 26, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.