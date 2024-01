Internautas detonam Luiz Felipe Pondé, que fez ataques ao PT: 'é um Olavo de Carvalho com diploma de filósofo'

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram o filósofo Luiz Felipe Pondé por atacar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apoiou um processo internacional contra Israel por causa do genocídio contra palestinos na Faixa de Gaza.

"Pondé é um Olavo com diploma de filósofo", escreveu um perfil na rede social X em referência a Olavo de Carvalho, que apoiou o governo Jair Bolsonaro (PL).

O jornalista Cesar Calejon também se pronunciou. "Mais de 10 mil crianças palestinas mortas em 3 meses ainda não foram suficientes para aplacar a sede do Pondé...".

Outra pessoa perguntou: "qual será o 'fundamento' filosófico para o Pondé criticar a decisão do governo Lula e ficar ao lado de um Estado terrorista que já assassinou mais de 10 mil crianças?".

"Pondé é um Olavo com diploma de filósofo"

Mais de 10 mil crianças palestinas mortas em 3 meses ainda não foram suficientes para aplacar a sede do Pondé...

Qual será o "Fundamento" Filosófico para o Pondé Criticar a Decisão do Governo LULA e ficar ao lado de um Estado TERRORISTA que já ASSASSINOU MAIS DE 10 MIL CRIANÇAS?

