Internautas detonam o governo Bolsonaro e citam rombo de R$ 230 bilhões

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Internautas criticaram o governo Jair Bolsonaro por causa do rombo de R$ 230 bilhões nas contas públicas em 2023. Perfis nas redes sociais também demonstraram repúdio à cobertura da imprensa tradicional sobre o tema.

"O Bolsonarismo mente", escreveu a deputada Luizianne Lins (PT-CE). "O déficit de 230 bilhões de reais é herança da gestão catastrófica de Paulo Guedes e do Jair Antimessias Bolsonaro!". "Nos últimos 6 meses do desgoverno, Bolsonaro gastou mais de 300 bilhões para se reeleger, deixando um rombo gigantesco nas contas públicas. Esta é a verdade". >>> Gleisi: 'é totalmente injusta e absurda a gritaria da mídia tradicional com o resultado das contas públicas'

continua após o anúncio

Outra pessoa escreveu: "recordar é viver, Bolsonaro caloteiro ladrão de jóias! Rombo de 230 Bilhões foi só uma parte!". Um internauta fez a seguinte postagem: "230 Bilhões rombo da dívida pública? Onde tu tava Bolsonazista filhote de genocida quando o desgoverno do Jair Bolsonaro ladrão de joias não pagava os precatórios? Onde tu tava filho SatanásRO quando o genocida para tentar a reeleição tirava o ICMS? Vagabundos mentirosos".

VAMOS DIVULGAR A VERDADE

O Bolsonarismo mente

O déficit de 230 bilhões de reais é herança da gestão catastrófica de Paulo Guedes e do Jair Antimessias Bolsonaro! Nos últimos 6 meses do desgoverno, Bolsonaro gastou mais de 300 bilhões para se reeleger, deixando um rombo gigantesco… pic.twitter.com/6kL7uyEXVc continua após o anúncio January 31, 2024





A mídia é tão podre e vendida que não consegue dizer e proclamar que o desgoverno Lula enterrou o Brasil em 2023 com um rombo de R$ 230 bilhões. pic.twitter.com/fotaEfkGMA continua após o anúncio January 31, 2024

Isto o gado não fala

LULA QUITOU DÍVIDA DO BOZO

Explica aí professor Haddad: "Desses R$ 230 bilhões, praticamente metade é pagamento de dívida do governo" pic.twitter.com/s4UrYYQTYH continua após o anúncio January 31, 2024

Recorda é viver, Bolsonaro caloteiro ladrão de jóias! Rombo de 230 Bilhões foi só uma parte! pic.twitter.com/s4FP3Lb5nx continua após o anúncio January 31, 2024

230 Bilhões rombo da dívida pública? Onde tu tava Bolsonazista filhote de genocida quando o desgoverno do Jair Bolsonaro ladrão de joias não pagava os precatórios? Onde tu tava filho SatanásRO quando o genocida para tentar a reeleição tirava o ICMS? Vagabundos mentirosos. pic.twitter.com/4aqPBIgFeo continua após o anúncio January 31, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: