Internautas enquadram Vera Magalhães: constrangeu Martinho da Vila mas bajulou Moro, ignorando sua ligação com milicianos

247 - Após Vera Magalhães deixar o sambista Martinho da Vila constrangido no programa Roda Viva, questionando o artista sobre a relação das milícias cariocas com escolas de samba, a apresentadora virou alvo de críticas dos internautas nesta terça-feira (17).

Os internautas relembraram a participação de Sergio Moro no programa e destacaram que, mesmo com a atuação direta do ex-juiz no governo Bolsonaro, marcado por escândalos de corrupção e também pela ligação do clã bolsonaro com milicianos, a jornalista o preservou durante toda a transmissão de perguntas constrangedoras.

Saiba mais

PUBLICIDADE

A apresentadora do Roda Viva, Vera Magalhães, voltou ao topo dos temas mais comentados do Twitter após constranger o sambista Martinho da Vila com pergunta sobre uma suposta relação das escolas de samba com milícias durante o programa transmitido na noite desta segunda-feira (16).

Mostrando pouco conhecimento sobre a história do samba e principalmente sobre a biografia do cantor, compositor e um dos maiores estudiosos da cultura africana no Brasil, Vera foi insistente ao pedir uma posição desse “Martinho político, que faz essa análise política” sobre as escolas de samba – “que sempre tiveram uma ligação com o jogo do bicho” – “permeadas por milícias”.

Visivelmente constrangido, Martinho sorri ao dizer que “o jogo do bicho foi inventado em Vila Isabel” e diz não ter “notícia da milícia dirigindo uma escola de samba”. Vera insiste, citando nominalmente uma suposta ligação de Adriano da Nóbrega, miliciano ligado ao clã Bolsonaro que foi morto em fevereiro de 2020, com a Vila Isabel.

PUBLICIDADE

Veja a repercussão:

Vera Magalhães, que não quis constranger Sérgio Moro com perguntas sobre o vínculo dos Bolsonaro com a milícia do RJ, achou normal questionar Martinho da Vila sobre um suposto envolvimento da milicia com as escolas de samba. Essa seletividade merece autocrítica, Vera! — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) August 17, 2021

A Vera Magalhães não quis fazer pergunta desagradável para o Sérgio Moro mas achou ok fazer para o MARTINHO DA VILA.

Podia ter perguntado para o ex-ministro sobre a infiltração das milícias no Palácio do Planalto e no Ministério da Justiça. https://t.co/I0BDnP5z00 PUBLICIDADE August 17, 2021

Prezada Jornalista,



Por que a senhora não perguntou ao Sérgio Moro qual a relação dele com a Milícia no Rio de Janeiro, dado que ele foi Ministro de um governo miliciano?



Por que não perguntou ao Sérgio Moro a relação espúria dele com os EUA e empresas norte-americanas? — Uallace Moreira🇧🇷🇰🇷 (@moreira_uallace) August 17, 2021

PUBLICIDADE

Hip-hop e criminalidade, escola de samba e milícia.



Sergio Moro, quando entrevistado, foi perguntado o que achava de ser partícipe de um governo com ligações com miliciano, Vera?



Ou você só faz essa pergunta para músicos negros? — Fernando L'Ouverture (@louverture1984) August 17, 2021