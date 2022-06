Internautas fazem cobranças e hashtag "BolsonaroNaCadeia" bomba nas redes

Usuários também citaram as milhares de pessoas passando fome no País edit

247 - Internautas foram nesta quinta-feira (16) ao Twitter cobrar do Judiciário que Jair Bolsonaro (PL) seja preso por crimes cometidos durante o seu governo. Ele foi alvo de mais de cem pedidos de impeachment sob acusações como estímulo a atos pró-golpe, aparelhamento da Polícia Federal, apologia à tortura e infração de lei federal de ordem pública, com declarações contrárias ao isolamento social na pandemia - a CPI da Covid, em 2021, atribuiu nove crimes de Bolsonaro. Usuários também citaram as 33 milhões de pessoas passando fome, número do segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil.

De acordo com o deputado federal Alencar Santana (PT-SP), Bolsonaro é "um delinquente que precisa ser chutado do governo para o lixo da história, mas antes passando um bom tempo na cadeia por tantos crimes que cometeu".

Um perfil escreveu: "se Jesus pregou a paz e a única arma que usava era a palavra de Deus porquê o candidato dos evangélicos usa uma pistola e prega a morte e a guerra?".

Um internauta postou: "33 Milhões de pessoas passam fome no terceiro maior exportador de alimentos do Mundo! Não é falta de alimentos, é escolha. Bolsonaro na cadeia!".

"Chega de barbárie: queremos o genocida na cadeia", postou outra pessoa.

Um perfil escreveu: "Polícia Federal faz as contas comigo, se 1 Bolsonaro na cadeia já salva muitas vidas imaginem cinco".

CPI do Garimpo

Usuário do Twitter também cobraram, nessa quarta, que parlamentares do Congresso Nacional instalem a CPI do Garimpo após Oseney da Costa confessar à Polícia Federal que ele e seu irmão, Amarildo dos Santos, o "Pelado", assassinaram o indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips.

Para Bolsonaro, o Brasil é uma terra sem lei, onde a sua vontade basta. É um delinquente que precisa ser chutado do governo para o lixo da história, mas antes passando um bom tempo na cadeia por tantos crimes que cometeu.#BolsonaroNaCadeia pic.twitter.com/jmHq7EQgpB — Deputado Alencar Santana - #Lula13 (@AlencarBraga13) June 12, 2022





Se Jesus pregou a paz e a única arma que usava era a palavra de Deus porquê o candidato dos evangélicos usa uma pistola e prega a morte e a guerra?#BolsonaroNaCadeia pic.twitter.com/JgBGB4EDz8 — EDSON FILHO (@EdsonFilho74) June 16, 2022

Tá tudo muito caro e a Culpa é do Bolsonaro!

33 Milhões de pessoas passam FOME no terceiro maior exportador de alimentos do Mundo!

NÃO É FALTA DE ALIMENTOS É ESCOLHA

NÃO É FALTA DE ALIMENTOS É ESCOLHA

BOLSONARO NA CADEIA!#BolsonaroNaCadeia pic.twitter.com/8kcJvmaKfN

Chega de barbárie : queremos o genocida na cadeia.#BolsonaroNaCadeia https://t.co/HtWJedQpzq — Magrão 13 Salvem a Amazônia Rousseff (@niltonviscaino) June 16, 2022

Polícia Federal faz as contas comigo, se 1 BOLSONARO NA CADEIA já salva muitas vidas imaginem 5.

👍💪😉



CPI DO GARIMPO JÁ #BolsonaroNaCadeia #JusticaPorDomEBruno #VamosJuntosPeloBrasil pic.twitter.com/g5HdtLy0uc — 🏳️‍🌈Gato Conectado🚩 #VamosJuntosPeloBrasil (@GatoConectadoPT) June 16, 2022

Queremos comida para quem tem fome.#BolsonaroNaCadeia https://t.co/fP7y6YfuW6 — Magrão 13 Salvem a Amazônia Rousseff (@niltonviscaino) June 16, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

