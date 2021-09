Internautas lançam abaixo-assinado em apoio ao documentário da fakeada da TV 247

"O Documentário traz, com trabalho de investigação clara e objetiva, as condições suspeitas e sinuosas do episódio da suposta facada sofrida pelo atual presidente", diz a petição lançada na plataforma Avaaz edit

247 - Uma internauta identificada como Judith F. lançou nesta quinta-feira (16) um abaixo-assinado em defesa do documentário "Bolsonaro e Adélio - uma Fakeada no Coração do Brasil", da TV 247.

O filme, com Joaquim de Carvalho, um dos repórteres mais premiados do Brasil e finalista do prêmio Comunique-se , expõe, com riqueza de detalhes, todos os furos da versão oficial. No entanto, o jornal Folha de S. Paulo atacou o trabalho, tentando sustentar o discurso bolsonarista sobre o episódio, sem que nem mesmo Jair Bolsonaro tenha questionado o conteúdo do documentário.

"O ataque à setores da comunicação que trabalham em defesa da democracia e direitos humanos no Brasil se intensifica , mesmo após o luto imenso que cai sobre o país. É muito perigosa a forte agressão, sem fundamentos, ao Documentário Bolsonaro e Adélio - uma Fakeada no Coração do Brasil", diz o texto da petição na plataforma Avaaz, criada por Judith F.

