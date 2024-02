Internautas massacram Tarcísio de Freitas por marcar presença em ato pró-Bolsonaro

Na rede social X, as críticas ao governador chegaram à seção Assuntos do Momento edit

247 - Internautas massacraram Tarcísio de Freitas (Republicanos) após o governador de São Paulo marcar presença em um ato a favor de Jair Bolsonaro (PL) no estado. Na rede social X, antigo Twitter, as críticas ao chefe do Executivo paulista chegaram à seção Assuntos do Momento.

De acordo com um perfil, "o ato de bolsonaro não é para se defender da acusação de que tentou um Golpe, sobre o qual não falta provas, mas para peitar as instituições democráticas, ou seja reincidir no crime, quando Tarcisio diz que irá ao ato ele está assumindo o que já se sabia, que é golpista também".

continua após o anúncio

"É, Tarcísio não renega o DNA golpista", postou um internauta. Outra pessoa escreveu: "estranho um governador subir no palanque de um sujeito que teve seus direitos políticos cassado, está inelegível e investigado em vários processos, entre eles, o de tentativa de golpe do estado de direito".

