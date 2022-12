Internautas repercutem conclusão da PF sobre Jair Bolsonaro e 'criminoso' fica entre os assuntos mais comentados nas redes

Apoie o 247

ICL

247 - Internautas criticaram Jair Bolsonaro (PL) e deixaram a palavra "criminoso" no Trending topics (tópicos de tendência) no Twitter. De acordo com a Polícia Federal (PF), o chefe do Executivo cometeu crime ao estimular as pessoas a não usarem máscaras de proteção contra o coronavírus.

"Estávamos no auge da pandemia e milhares de pessoas morreram pelo estímulo criminoso! Será julgado!", escreveu o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) no Twitter.

>>> Às vésperas da posse de Lula, Exército confirma desmobilização do acampamento no QG em Brasília

Segundo o jurista Marcelo Uchoa, "estima-se que, por baixo, 500 mil pessoas morreram desnecessariamente por causa desse criminoso".

O advogado Renato Roseno disse que "mpactos terríveis da pandemia foram potencializados pelo negacionismo criminoso de Bolsonaro".

>>> Justiça coloca sob sigilo investigação sobre tentativa de atentado terrorista bolsonarista em Brasília

Usuários também fizeram críticas à decisão de Bolsonaro, que passará o Ano Novo junto com o ex-presidente norte-americano Donald Trump (Partido Republicano) nos Estados Unidos. "O criminoso deve estar morrendo de medo de ser preso", afirmou a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS).

Outro advogado, identicado no Twitter como Alargolo, afirmou que o "criminoso Bolsonaro comete crime de responsabilidade ao abandonar o cargo de presidente com várias funções a fazer e ir sem agenda oficial, sem nenhum compromisso para os USA!". "Isso é improbidade com ressarcimento do dinheiro público e inelegibilidade".

🚨 O relatório da PF é enfático: Jair é autor de crime, anunciou desastre ou perigo inexistente, praticou ato que induz ao pânico. Em vez de vacina, ele deu negacionismo!



Estávamos no auge da pandemia e MILHARES de pessoas morreram pelo estímulo criminoso! Será julgado! — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) December 28, 2022

A PF concluiu que Bolsonaro cometeu crime de Fake News sobre a Covid-19. Que divulgou de forma consciente informação falsa para desestimular o uso de máscaras e a vacinação.

Pois bem! Estima-se que, por baixo, 500mil pessoas morreram desnecessariamente por causa desse criminoso. — Marcelo Uchôa (@MarceloUchoa_) December 28, 2022

1. Entre os impactos terríveis da pandemia que foram potencializados pelo negacionismo criminoso de Bolsonaro, um dos mais crueis é a situação dos órfãos da Covid. Nos dois primeiros anos da pandemia, 40.830 crianças e adolescentes perderam suas mães para a doença no Brasil — Renato Roseno (@renatoroseno) December 28, 2022

BOLSONARO FUJÃO



Enquanto os "patriotas" seguem acampados em frente aos quartéis, Bolsonaro vai fugir para Miami!

O criminoso deve estar morrendo de medo de ser preso. Mas não adianta fugir.

Vamos seguir a luta para que Bolsonaro pague por seus crimes.

Anistia NÃO. — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) December 28, 2022

Atenção! Alô @ptbrasil… o criminoso Bolsonaro comete crime de responsabilidade ao abandonar o cargo de presidente com várias funções a fazer e ir sem agenda oficial, sem nenhum compromisso para os USA! Isso é improbidade com ressarcimento do dinheiro público e inelegibilidade. — Alargolo (@Alargolo1) December 28, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.