Internautas repercutem o calote nas Americanas e criticam o 'mercado, que pede austeridade e quer decidir sobre a economia'

247 - Internautas criticaram os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, que, juntos, possuem 31% das Lojas Americanas. Eles esconderam uma fraude contábil de R$ 20 bilhões durante anos. A empresa tem dívidas de R$ 40 bilhões e pediu recuperação judicial.

"Depois dizem que o Estado é ônus e mercado bônus", lamentou a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR).

>>> Lemann, Sicupira e Telles dão calote também nos fornecedores e criam risco sistêmico no varejo

O jornalista Cesar Calejon também se pronunciou. "Estoure o seu cartão de crédito em apenas R$ 1k e tente negociar a dívida para ver o que acontece. Já os bilionários, como os donos das Americanas, tem prazos e desconto de até 70%! Esses que exigem 'austeridade fiscal' do Estado e têm 'recuperação judicial' para suas empresas..".

Outro internauta escreveu: "é esse Mercado que 'não viu' um rombo de 20 bilhões nas Lojas Americanas que quer definir a política econômica do governo Lula. Já imaginou a merda?".

>>> Sicupira comprou helicóptero de R$ 100 milhões após fraude de R$ 20 bilhões nas Americanas

A ex-deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) criticou os bilionários. "E o mercado? Nada sobre o escândalo das Lojas Americanas. Se fosse alguma medida para reduzir a desigualdade, ele estaria hiper, mega nervoso", disse.

Outro internauta fez críticas à cobertura da imprensa tradicional sobre a empresa. "Parece que, para a mídia, a moça que deu o golpe noa formandos é mais nociva socialmente que os CEOs das Americanas e seus amigos", escreveu.

Um perfil no Twitter afirmou que a "implosão das Americanas é possivelmente o maior caso de fraude financeira da história do Brasil". "Não vi uma nota sequer de preocupação do mercado".

Essa fraude da Americanas, onde sumiram com mais de 20 bilhões, quase daria para pagar uma Eletrobras em dias de liquidação, como assistimos recentemente. Depois dizem que o Estado é ônus e mercado bônus. Vamos aguardar mais detalhes — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 18, 2023





E o mercado? Nada sobre o escândalo das Lojas Americanas. Se fosse alguma medida para reduzir a desigualdade, ele estaria hiper, mega nervoso. — Lídice da Mata (@lidicedamata) January 18, 2023

Parece que, para a mídia, a moça que deu o golpe noa formandos é mais nociva socialmente que os CEOs das Americanas e seus amigos. — Maufalavigna (@Maufalavigna) January 17, 2023

A implosão das Americanas é possivelmente o maior caso de fraude financeira da história do Brasil.



Não vi uma nota sequer de preocupação do Mercado. Nem um ai, nem um pio. O Mercado está de férias? Ou o Mercado só fica nervoso e apreensivo quando alguém fala em agenda social? — Henrique Abel (@Henrique_Abel1) January 17, 2023

Estoure o seu cartão de crédito em apenas R$ 1k e tente negociar a dívida para ver o que acontece. Já os bilionários, como os donos das Americanas, tem prazos e desconto de até 70%! Esses que exigem "austeridade fiscal" do Estado e têm "recuperação judicial" para suas empresas.. — Cesar Calejon (@cesarcalejon1) January 19, 2023

É esse Mercado que "não viu" um rombo de 20 bilhões nas Lojas Americanas que quer definir a política econômica do governo Lula. Já imaginou a merda? — Ricardo Pereira (@ricardope) January 17, 2023

Olhem o curioso título desse livro:



"Sonho grande: Como Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira revolucionaram o capitalismo brasileiro e conquistaram o mundo".



A resposta está no recente caso de corrupção das Americanas. Nem precisa comprar o livro. pic.twitter.com/RzCLmnh8fa — David Deccache🌞 (@deccache) January 18, 2023

Os diretores da Americanas estão entre os + bem remunerados do mercado. Em 2021, receberam R$ 36 milhões. Em 2018, recebiam R$ 19 milhões. Nesse período, a Americanas maquiava balanço. Por que os diretores, indicados por Lemann, Sicupira e Telles, ganhavam tanto? Crime compensa? — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) January 17, 2023

