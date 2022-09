Internautas reprovam André Mendonça na relatoria de imóveis de Bolsonaro: 'deveria ser declarado suspeito'

Investigada pela PF, Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro, publicou foto em rede social junto com o ministro indicado ao STF pelo atual presidenciável do PL edit

247 - Internautas foram nesta quinta-feira (1) ao Twitter criticar o fato de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça ser o relator das investigações sobre os 51 imóveis comprados em dinheiro pela família Bolsonaro. O principal motivo das reações na rede social foi a iniciativa da ex-mulher de Jair Bolsonaro (PL) Ana Cristina Siqueira Valle, que publicou uma foto no Instagram junto com o ministro.

Jair Bolsonaro (PL) indicou Mendonça para uma no STF. A posse do ministro aconteceu em dezembro de 2021. Em 13 de julho de 2022, o atual candidato à reeleição afirmou que o juiz é seu "freio" no Supremo.

Um perfil no Twitter disse que o "ministro do STF André Mendonça deveria se considerar impedido/suspeito de relatar ação sobre imóvel de Ana Cristina Vale".

Outro usuário faz a seguinte postagem: "André Mendonça a postos para junto com o (Augusto) Aras proteger o corrupto e miliciano do Planalto".

Uma pessoa afirmou que "a atitude decente do ministro seria se declarar suspeito, especialmente depois da ex de Bolsonaro e amiga de Mendonça, publicar foto com ele debochando da justiça".

Uma internauta disse que o ministro na relatoria da investigação é "o fim do poço, Brasil cai mais fundo". "Chega ser nojento".

O ministro do STF, André Mendonça, deveria se considerar impedido/suspeito de relatar ação sobre imóvel de Ana Cristina Vale no processo sobre o mansão que ela informou ao TSE ser dona. Há indício de conflito de interesse.

Decoro, definitivamente caiu de moda. pic.twitter.com/5YwH9jGn0J — #Mulher Negra e Cia Oficial (@MNeCia_Oficial) September 1, 2022

André Mendonça a postos para junto com o Aras proteger o corrupto e miliciano do Planalto. September 1, 2022

ANDRÉ MENDONÇA é sorteado para relatar pedido de investigação sobre imóveis dos Bolsonaros. A atitude decente do ministro seria SE DECLARAR SUSPEITO, especialmente depois da ex de Bolsonaro e amiga de Mendonça, publicar foto com ele debochando da justiça https://t.co/Hd5WYUB95w — Plantão Brasil (@PlantaoBrasilOF) September 1, 2022

É o fim do poço, Brasil cai mais fundo. André Mendonça será o relator sobre a compra de 51 imóveis, em dinheiro, pelos Bolsonaros. Chega ser nojento. — Otávia de Paula (@otavia_paula) September 1, 2022





