Mendonça será relator de ação sobre compras de imóveis pelo clã Bolsonaro

247 - O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), será o relator da ação na Corte apresentada ontem pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para investigar as compras de imóveis pela família Bolsonaro com dinheiro vivo. Os detalhes do patrimônio foram revelados nesta semana. As informações são do portal UOL.

Uma reportagem exclusiva do portal UOL mostrou que quase metade do patrimônio em imóveis de Jair Bolsonaro (PL) e de seus familiares mais próximos foi construída nas últimas três décadas com uso de dinheiro em espécie. Desde os anos 1990 até os dias atuais, o presidente, irmãos e filhos negociaram 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo, segundo declaração dos próprios integrantes do clã.

Randolfe, que integra a campanha do ex-presidente Lula, apontou que acionaria o STF. "Com o salário legal que a gente recebe não é possível [enriquecer na política]. Estou há 10 anos em Brasília e não moro em mansão, moro no mesmo apartamento funcional e não comprei mansão. Não tenho carros de R$ 1 milhão, de R$ 500 mil, não tenho patrimônio dessa natureza".

O ministro André Mendonça mantém uma postura alinhada a Bolsonaro no STF. Em discurso durante evento da Assembleia de Deus em Imperatriz (MA), em julho, o presidente expôs o alinhamento ao seu governo. O chefe do Executivo disse que o pastor evangélico era como um "freio" na Corte.

