Internautas repudiam nota do Exército sobre o desaparecimento de indigenista e jornalista

247 - Internautas foram ao Twitter repudiar a nota divulgada pelo Comando Militar da Amazônia, nessa segunda-feira (6), sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira, da Fundação Nacional do Índio (Funai), e do jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian.

Um perfil na rede social postou: "a omissão dos nomes na nota e a omissão do Estado nas buscas são uma coisa só. Vocês são podres".

Outra pessoa escreveu: "um país onde o Exército tem toda autonomia para lançar nota exaltando golpe militar e nenhuma autonomia para realizar missão humanitária de busca de desaparecidos".

"Apodrecimento profundo da instituição", afirmou um internauta.

"A nota é espantosa", afirmou o jornalista Reinaldo Azevedo.

Segundo o jornalista Gilberto Maringoni, "é urgente redefinir o papel" das Forças Armadas. "Sem isso, jamais teremos democracia no Brasil".

Cínica e sádica, essa nota do Exército sobre o desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Araújo é um dos documentos mais torpes que já li. A omissão dos nomes na nota e a omissão do Estado nas buscas são uma coisa só. Vocês são podres.

Um país onde o Exército tem toda autonomia para lançar nota exaltando golpe militar e nenhuma autonomia para realizar missão humanitária de busca de desaparecidos.

Essa estarrecedora nota do Exército aponta para um apodrecimento profundo da instituição, problema nada simples de resolver. Vai ser osso e vai levar tempo. O que está claro é que o primeiro e mais importante passo nesse caminho é remover @jairbolsonaro da presidência.

Nota do Comando Militar da Amazônia - do Exército - sobre o desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Araújo é espantosa. Entrará para a história, ainda que venham a ser encontrados sãos e salvos.



- Araújo vira "um indigenista", e Phillips, "um jornalista inglês";

- omitir o — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) June 7, 2022

PARASITAS - A nota do Exército sobre o desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips é repugnante, abjeta e nojenta, própria de uma organização que se caracteriza por parasitar a Nação. É urgente redefinir o papel das FFAA. Sem isso, jamais teremos democracia no Brasil

