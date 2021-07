Internet em peso chama Bolsonaro de corrupto e ladrão após revelação de que ele roubava 90% dos salários de funcionários

"Corrupto", afirmou o ator Gregório Duvivier após revelações sobre envolvimento direto de Bolsonaro no roubo de salários de assessores. "Rachadinha = roubo. Quem faz rachadinha = ladrão", postou o jornalista Leandro Demori. "Bolsonaro SEMPRE foi corrupto!", afirmou a Erika Kokay (PT-DF). "30 anos como sanguessuga do dinheiro público!", escreveu o jornalista Xico Sá edit

247 - Usuários foram ao Twitter criticar Jair Bolsonaro após novas revelações apontarem atuação direta dele para o desvio de salários de assessores tanto no gabinete dele quando era deputado federal como no de Flávio Bolsonaro na época em que o atual senador ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). "Corrupto", afirmou o ator Gregório Duvivier.

Ex-cunhada de Jair Bolsonaro, a fisiculturista Andrea Siqueira Valle afirmou, por exemplo, que ele demitiu um irmão dela, André Siqueira Valle, por ter se recusado a entregar a maior parte do salário de assessor do então deputado federal. De acordo com Andrea, Bolsonaro retirou de um familiar dela do esquema por não entregar o valor combinado - quase 90% do salário.

"Rachadinha = roubo. Quem faz rachadinha = ladrão", postou o jornalista Leandro Demori.

"Pode chamar de corrupto sim", afirmou a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ). "Ele sabia de tudo e mandava demitir quem não devolvia parte do salário", disse.

"Bolsonaro SEMPRE foi corrupto!", postou a deputada federal Erika Kokay (PT-DF).

O jornalista Xico Sá classificou Bolsonaro como o "rachadão do Patriarca, 30 anos como sanguessuga do dinheiro público!".

Médico e pesquisador da USP, Daniel A. Dourado também criticou Bolsonaro. "Da rachadinha ao crime contra a humanidade: a história do miliciano que virou presidente. Parece que estamos chegando na última parte. Tomara que o final dessa história chegue logo".

"Era um verdadeiro negócio em família", disse a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR). "Quem era usado nem sempre concordava", afirmou.

"Esse é o homem que prometeu acabar com a mamata", escreveu o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos.

Gravações inéditas publicadas pelo UOL apontam a existência de um esquema de rachadinha no gabinete de Bolsonaro quando ele era deputado federal, entre 1991 e 2018. Ele SABIA de TUDO e mandava demitir quem não devolvia parte do salário. — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) July 5, 2021

Gravações inéditas indicam envolvimento direto de Jair Bolsonaro no desvio de salário de assessores quando exercia o cargo de deputado federal. Bolsonaro SEMPRE foi corrupto! — Erika Kokay (@erikakokay) July 5, 2021

Jair Bolsonaro envolvido na rachadinha https://t.co/jCyQntsTMR @UOLNoticias #UOL #bolsonaroCorrupto — xico sá (@xicosa) July 5, 2021

Tomara que o final dessa história chegue logo. — Daniel A. Dourado (@dadourado) July 5, 2021

Pegar salário de funcionário é peculato, é crime, corrupção na veia. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 5, 2021

Depois do esquema na compra de vacinas, ex-cunhada de Bolsonaro diz que ele também fazia rachadinhas qdo era deputado e mandou demitir quem não devolvia o salário. O genocida que se criou com discurso de combate à corrupção não tem moral pra continuar nele. Cai seu último apoio. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 5, 2021

CORRUPÇÃO: Áudios mostram presidente Jair Bolsonaro envolvido na rachadinha: “'Chega. Pode tirar ele porque ele nunca me devolve o dinheiro certo”, diz em um áudio. https://t.co/u1Y4Ubo9Sr — Thiago Amparo (@thiamparo) July 5, 2021

Ex-cunhada de Bolsonaro revela quem é o chefe do esquema da rachadinha: "Tinha que devolver 6 mil, ele devolvia 2, 3 mil. Até que o Jair pegou e falou: 'Chega. Pode tirar ele porque ele nunca me devolve o dinheiro certo'". Esse é o homem que prometeu acabar com a mamata. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 5, 2021

A cada dia novas provas que o chefe da milícia da rachadinha não é o filho, mas o pai. É melhor Jair se preparando para a cadeia! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 5, 2021

Continuo me perguntando: O que falta pra esse lazarento cair? — Patrícia Lélis 🇧🇷 (@lelispatricia) July 5, 2021

Vai ter muito piti essa semana. pic.twitter.com/S1tFIU5OBy — Natália Bonavides - #DespejoZero (@natbonavides) July 5, 2021

Bolsonaro, além de genocida, é um político ladrão. Esse vai sair do Palácio de camburão. — Orlando Silva (@orlandosilva) July 5, 2021

As provas! Aí estão as gravações reveladas pelo @Uol em reportagem de @julianadalpiva que apontam o envolvimento direto de Jair Bolsonaro no crime de peculato, quando nomeou funcionários fantasmas e embolsou o salário deles. Corrupto e genocida! #ForaBolsonaro pic.twitter.com/82j0mP6nGR — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) July 5, 2021

