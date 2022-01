Irmão de Bruno Gagliasso concorrerá a deputado no partido de Bolsonaro

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - O ex-ator Thiago Gagliasso, conhecido mais por ser irmão do ator Bruno Gagliasso do que propriamente pelo talento nas telas, vai disputar um cargo de deputado federal pelo PL de Jair Bolsonaro.

Thiago costuma atacar nas suas redes artistas e influenciadores digitais críticos a Bolsonaro, como forma de animar a militância e chamar atenção. As críticas à Lei Rouanet também são recorrentes.

>>> “Sou a favor de qualquer coisa que tire esse psicopata do poder”, diz Bruno Gagliasso sobre Bolsonaro

Concorrerá com seu amigo Mario Frias, que também deve se filiar à legenda. Aliás, as candidaturas podem bater cabeça, pela semelhança entre ambos. Aqui, a coluna não se refere, claro, ao talento dos dois para a dramaturgia, mas sim aos ataques em redes sociais aos ex-colegas de profissão.

