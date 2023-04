Janaina Paschoal vira piada após sugerir que príncipe saudita teria se apaixonado por Michelle Bolsonaro no caso das joias

Apoie o 247

ICL

247 - Perfis do Twitter ironizaram Janaina Paschoal (PRTB-SP) após a ex-deputada estadual por São Paulo sugerir que um príncipe saudita pode ter se apaixonado por Michelle Bolsonaro e, por consequência, ter dado joias de presente para a ex-primeira-dama.

"A maior passada de pano da história - Janaina Paschoal diz que Bolsonaro não é corrupto ladrão de joias. Na verdade o príncipe árabe 'se apaixonou platonicamente pela Michelle'. Deixe sua risada", escreveu um internauta em rede social ao criticar a ex-parlamentar, uma das autoras do documento que serviu como base para o golpe em 2016 - aquele ano a então presidenta Dilma Rousseff foi inocentada pelo Ministério Público Federal e por uma perícia do Senado.

De acordo com a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais. Um dos três pacotes de joias tinha produtos avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões. Iriam para Michelle. Em outro pacote eram produtos estimados em cerca de R$ 400 mil, que teriam o político do PL como destino. Em um terceiro conjunto estavam materiais estimados em R$ 500 mil.

A MAIOR PASSADA DE PANO DA HISTÓRIA - Janaina Paschoal diz que Bolsonaro não é corrupto ladrão de joias. Na verdade o príncipe árabe "se apaixonou platonicamente pela Michelle" 🤣🤣🤣 Deixe sua risada. pic.twitter.com/zSeVa6QbZb April 26, 2023





Eu juro por NOSSA SENHORA ACHEROPITA que Janaína Paschoal disse que o príncipe da Arábia Saudita deu para Jair Bolsonaro MILHÕES DE REAIS EM JOIAS porque eles estaria APAIXONADO POR JAIR BOLSONARO.



Ela disse isso gente, eu juro.



pic.twitter.com/W7CN7sn72q — William De Lucca (@delucca) April 26, 2023





Janaina soltando mais um das sua perolas, e tendo palco onde?. kkkkkkk

isto mesmo pessoal na CNN KLAN. pic.twitter.com/CFqMF71uQp — kjulimata conde (@kjulimata) April 26, 2023

🔴 Na CNN, Janaina Paschoal sugere que príncipe saudita teria se apaixonado por Michelle Bolsonaro para explicar o caso das jóias: pic.twitter.com/ojyu7fvB2j — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) April 26, 2023





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.