Na CNN, Janaina sugere que príncipe saudita teria se apaixonado por Michelle Bolsonaro para explicar o caso das jóias (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Após vir à tona a notícia de que Michelle Bolsonaro recebeu em em suas próprias mãos o segundo pacote de jóias sauditas, de acordo com uma servidora do Palácio do Planalto, em depoimento à Polícia Federal (PF), Janaina Paschoal criou uma teoria a respeito da generosidade extrema do príncipe saudita.

De acordo com a ex-deputada que agora é comentarista na CNN, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, teria tido uma súbita paixão por Michelle, justificando os presentes recebidos pelo casal.

Janaina ainda disse que a beleza de Michelle é coisa de “outro mundo”.

Veja:

🔴 Na CNN, Janaina Paschoal sugere que príncipe saudita teria se apaixonado por Michelle Bolsonaro para explicar o caso das jóias: pic.twitter.com/ojyu7fvB2j April 26, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.