Joaquim de Carvalho: a democracia foi violada primeiro pela velha mídia, mas ninguém fala em regulá-la

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho criticou, em participação no Boa Noite 247 desta segunda-feira (8), a pressão das autoridades brasileiras para a regulação das redes sociais para supostamente "salvar" a democracia, afirmando que o objetivo da iniciativa é, na realidade, fortalecer a Rede Globo, que violou inúmeras vezes a integridade do sistema político brasileiro, segundo ele.

"A democracia foi violada primeiro pela velha mídia, mas ninguém quer regulá-la", citando o apoio ao golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff e à prisão injusta do presidente Lula. >>> SAIBA MAIS: Moraes assegura que liberdade será mantida na regulação das redes sociais

Ele também afirmou que as redes sociais, ao contrário do que diz Alexandre de Moraes, não são "terra de ninguém". "A justiça brasileira já reprime aqueles que atuam contra a democracia nas redes sociais. Não é terra de ninguém", disse.

Por fim, expôs que o principal objetivo das novas regulações é favorecer os meios de comunicação corporativos e asfixiar financeiramente a mídia independente. O efeito será danoso para a democracia, alertou.

"O veículo indepenente tem que durar para sempre, para proteger a sociedade", concluiu.

