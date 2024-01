Moraes assegura que liberdade será mantida na regulação das redes sociais

Presidente do TSE afirmou que as redes sociais em seu estágio atual permitem a "corrosão" da democracia edit

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, defendeu nesta segunda-feira (8) a regulação das redes sociais com o objetivo de evitar a 'corrosão' da democracia.

Falando a jornalistas após o ato 'Democracia Inabalada', que marca 1 ano da tentativa de golpe de Estado bolsonarista, Moraes afirmou que a principal necessidade no momento 'é regulamentarmos as redes sociais. Hoje o maior instrumento de corrosão da democracia é a desinformação nas redes sociais, sem regulamentação', disse.

O magistrado assegurou que a regulação não buscará eliminar a tecnologia da vida dos brasileiros, 'mas nao é possível permitir discurso de ódio e notícias fraudulentas'.

Ele também assegurou que 'as pessoas terão total liberdade, dentro da constituição. Se praticarem crimes, devem responder, como jornais respondem normalmente', disse. (Com informações da TV Senado).

