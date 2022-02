Joaquim de Carvalho: Bolsonaro e Moro são filhos do ódio

Apoie o 247

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho repercutiu no Twitter nesta quarta-feira (9) as declarações de Monark sobre partidos nazistas, que o levaram a ser desligado do Flow Podcast, e o apoio do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), ligado ao MBL (Movimento Brasil Livre). Para Carvalho, as falas de Monark apenas explicitam "a estrutura de pensamento" dos que apoiam Jair Bolsonaro (PL) e o ex-juiz parcial Sergio Moro (Podemos).

"São desonestos intelectualmente e se apresentam como defensores da liberdade, mas o que querem é fazer avançar a pauta do ódio", escreveu.

Antes de chegar à Presidência da República, diz Carvalho, Bolsonaro era "a oportunidade" que neonazistas enxergavam para 'colocarem a cabeça para fora outra vez'. "Hoje o MBL está com Moro. Não se engane. Bolsonaro e Moro são faces da mesma moeda, filhos do ódio. A única diferença é que um faz piada sem graça, e o outro dissimula, mas ambos carregam no ventre o ovo da serpente".

