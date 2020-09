Jones Manoel diz que Pablo Ortellado é um delinquente intelectual

247 - O historiador marxista Jones Manoel respondeu a crítica feita pelo professor da USP Pablo Ortellado ao cantor e compositor Caetano Veloso. Em artigo na Folha de S. Paulo nesta terça-feira, 15, Ortelado critica Caetano por ele ter revisto sua posição de apoiar princípios liberais, após ter tido contato com o pensado italiano Domenico Losurdo.

"Depois de denunciar com firmeza o autoritarismo da ditadura militar num depoimento oportuno, Caetano se rendeu à irresponsabilidade narcísica, incensando o stalinismo. Alguém esconda o espelho", escreve Ortellado em sua crítica ao cantor tropicalista.

Pelo Twitter, Jones Manoel classificou o artigo de Pablo Ortellado como "delinquência intelectual". "O artigo de Pablo Ortellado (professor de uma das mais importantes universidades da América Latina) na Folha de SP é um caso clássico delinquência e desonestidade intelectual. É prova de até onde vai o liberalismo para não debater sua história. Fundo do poço. Fim", afirmou.

A polêmica em torno de Caetano Veloso surgiu após ele dizer em entrevista ao programa Conversa com Bial, na TV Globo, no último dia 4 que tem menos raiva do socialismo hoje em dia e se considera “menos liberalóide” do que há dois anos. Ele disse ter tido contato com leituras críticas ao liberalismo através de "um moço de Pernambuco, Jones Manoel".

