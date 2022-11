Jornais do exterior repercutem apresentação de Lula na COP27

Veículos como Washington Post (EUA) e Der Spiegel (Alemanha) destacaram falas do presidente eleito, que fez um discurso no Egito edit

247 - Jornais do exterior acompanharam a aparição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que fez uma apresentação nesta quarta-feira (16), durante as negociações climáticas da COP 27 no Egito. Segundo o Washington Post (EUA), "como a floresta amazônica é vasta, seu destino é crítico para as emissões globais. E como o Brasil é uma grande nação em desenvolvimento, tem credibilidade e peso para levar os países indecisos a aumentar suas ambições climáticas, dando-lhe um poder que transcende suas fronteiras", disse o jornal.

De acordo com o site da revista Der Spiegel (Alemanha), Lula quer que a reunião sobre o clima de 2025 aconteça na região amazônica. "O (futuro) chefe de Estado anunciou que vai combater o desmatamento em todos os ecossistemas brasileiros, reconstruir os órgãos ambientais e de controle que foram enfraquecidos durante o governo Bolsonaro e punir os crimes ambientais. 'Quero dizer a vocês, o Brasil está de volta', disse Lula em seu primeiro discurso internacional oficial desde que venceu a eleição no final de outubro", disse.

O texto do "Le Monde" destacou que Lula pediu, de forma urgente, a criação de um fundo para cobrir os danos causados por mudanças climáticas no mundo.

O La Nación (Argentina) disse que o petista "foi aplaudido pelos ativistas climáticos que aguardavam seu pronunciamento, no qual anunciou a criação de um Ministério dos Povos Indígenas e propôs organizar a conferência do clima da ONU em 2025 no estado do Amazonas".

