Jornais populares do Rio, O Dia e Meia Hora fazem campanha aberta para reeleger Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - Jornais populares do Rio de Janeiro, O Dia e Meia Hora publicaram nesta segunda-feira (10) capas semelhantes fazendo, na prática, campanha aberta para reeleger Jair Bolsonaro (PL).

As duas publicações atacam figuras que se aliaram ao ex-presidente Lula (PT) para derrotar Bolsonaro: o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), a senadora e ex-presidenciável Simone Tebet (MDB) e os ex-presidenciáveis José Serra (PSDB) e Ciro Gomes (PDT), além do candidato a vice-presidente de Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB).

"É mentira ou cara de pau?", questiona a manchete do Meia Hora, retratando os novos aliados de Lula como Pinóquio, personagem fictício que fica com o nariz cada vez maior a cada mentira que conta. Já O Dia indaga: "mentirosos ou cúmplices?".

Fato é que as figuras que estão com Lula atualmente após anos de embates, como Serra e Alckmin, por exemplo, perceberam a necessidade de reforçar uma campanha de um democrata contra um homem que dá seguidas demonstrações de que planeja instaurar no Brasil um regime ditatorial. Seu último arroubo autoritário foi ameaçar o Supremo Tribunal Federal (STF) com uma 'reforma', que consistiria no aumento do número de ministros da Corte e, consequentemente, na obtenção de maioria no Supremo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.