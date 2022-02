Jornalista da Globo chora ao noticiar tragédia em Petrópolis (vídeo)

O jornalista, que estava fazendo a cobertura presencialmente, entrou ao vivo no jornal e se emocionou diante do cenário de destruição edit

Apoie o 247

ICL

247 - O apresentador do Bom Dia Rio, da Globo, Flávio Fachel, não segurou as lágrimas na manhã desta quinta-feira (17) ao mostrar a situação do município de Petrópolis (RJ), região serrana do Rio devastada pelas chuvas. Jão são mais de 100 mortos.

O jornalista, que estava fazendo a cobertura presencialmente, entrou ao vivo no jornal e se emocionou ao falar com a colega de estúdio Silvana Ramiro.

"Silvana, é muito dolorido o que a gente tá vendo aqui. Não tem como a gente não se emocionar, porque a gente sabe que tem gente aqui que ainda precisa ser resgatada. É muito difícil o que a gente tá acompanhando aqui", disse Fachel chorando.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a entrada no Bom Dia Rio, Fachel fez nova participação no programa Mais Você, onde relatou o que sentiu no momento em que estava em meio aos escombros e se emocionou. “O que os repórteres sentem não chega nem perto do que a população está vivendo”, frisou

Fachel ainda fez uma análise política da tragédia. O jornalista destacou que o problema na região não é a chuva, mas a vontade política para mudar o que, praticamente, todo ano acontece e é de conhecimento das autoridades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Para deixar claro, eu acho que precisa ser dito: o que está acontecendo aqui hoje em Petrópolis não é resultado da chuva, não é a chuva que causou isso aqui, ela vem todo início de ano”.

Assista ao vídeo:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Flávio Fachel não segurou as lágrimas no Bom Dia Rio ao mostrar situação em Petrópolis. Os bombeiros viraram a madrugada e seguem no segundo dia de buscas por desaparecidos nesta quinta-feira (17/2). Já são 105 mortos. pic.twitter.com/Qap5BFaa9a — Ranyelle Andrade (@minharanybaby) February 17, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: