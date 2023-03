Jornalista denuncia descaso da Globo com veteranos e privilégios para Big Brothers

Apoie o 247

247 - O jornalista Chico Barney, focado em entretenimento, criticou duramente o tratamento repleto de vantagens para subcelebridades, enquanto grandes profissionais saem no ostracismo da emissora, como o caso de Cleber Machado, que nem homenagem recebeu da emissora ao ter o seu contrato encerrado.

“É um absurdo Key Alves (participante do BBB 23) ter espaço na Globo, mas Cleber Machado não. Machado é o melhor narrador que vi. Divertido, aleatório e carismático, foi responsável por alguns momentos históricos do futebol. Também é um apresentador brilhante. Sua participação no Arena SporTV merece estudo de caso em faculdades de comunicação, de tão bom que era.”, disse.

