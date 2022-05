Jornalista Jamil Chade recebe ameaça de morte pelas redes sociais e responde: “vocês não vencerão”

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Jamil Chade, que com frequência faz denúncias consistentes contra o governo de Jair Bolsonaro, postou neste domingo (8) em sua conta no Twitter duas mensagens com ameaças de morte dirigidas a ele nas redes sociais.

Uma delas diz: “espero te ver em uma geladeira de algum I.M.L. por aí”. A segunda, cuja divulgação foi de apenas um trecho, ameaça o jornalista a “sair na rua aqui malandrão”.

>>> Seguranças de Bolsonaro agridem jornalistas que acompanham o G20

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O correspondente internacional, que vive em Genebra, escreveu a respeito das mensagens: “Insuportável. Inaceitável. Vocês não vencerão”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não é a primeira vez que Chade é alvo de ameaças . Em janeiro, ele denunciou estar recebendo ataques e ameaças de defensores do governo Bolsonaro via “contas falsas”. “Isso é resposta à matéria que publicamos sobre a tentativa do Gabinete do Ódio de comprar tecnologia de espionagem”, explicou ele à época.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE