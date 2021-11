Jovem Pan emite comunicado em que comentarista diz que fala nazista foi 'mal-entendido'

“Peço desculpas pelo comentário infeliz que fiz hoje no Jornal da Manhã, primeira edição, ao usar um triste fato histórico para comparar as economias brasileira e alemã. Fui mal-entendido. Não foi minha intenção ofender a ninguém, a nenhuma comunidade, é só ver o contexto do raciocínio”, diz José Carlos Bernardi edit

247 - Após o comentário nazista de José Carlos Bernardi no Jornal da Manhã desta terça-feira, 16, a Jovem Pan emitiu um comunicado com uma retratação do jornalista. Bernardi associou o sucesso econômico da Alemanha ao Holocausto, que matou cerca de seis milhões de judeus durante o regime nazista.

"É só assaltar todos os judeus que a gente consegue chegar lá. Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico dos judeus, o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu com a Alemanha pós-guerra", disse em debate com Amanda Klein.

Nas redes sociais, o perfil dos Judeus pela Democracia escreveu que “cada vez que certos jornalistas emitem comentário de opinião na Jovem Pan, líderes totalitários fascistas devem se regozijar em seus túmulos (ou no colo do capeta, aos que creem)”.

O comunicado de retratação da Jovem Pan inicia pedindo desculpas do jornalista pelo comentário. Confira:

“Por meio desta nota, o jornalista José Carlos Bernardi pede desculpas após posicionamento feito no Jornal da Manhã, transmitido em 16/11/21, em uma discussão com a comentarista Amanda Klein.

‘Peço desculpas pelo comentário infeliz que fiz hoje no Jornal da Manhã, primeira edição, ao usar um triste fato histórico para comparar as economias brasileira e alemã. Fui mal-entendido. Não foi minha intenção ofender a ninguém, a nenhuma comunidade, é só ver o contexto do raciocínio. Mas, de qualquer forma, não quero que sobrem dúvidas sobre o meu respeito ao povo judeu e que, reitero, tudo não passa de um mal-entendido. Obrigado’, diz José Carlos Bernardi.

“O grupo Jovem Pan reforça que as visões de seus comentaristas não refletem necessariamente a opinião da empresa”.

