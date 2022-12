Jovem Pan pune âncora que debochou de Alexandre de Moraes na diplomação de Lula (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - A Jovem Pan afastou Tiago Pavinatto, que apresenta o Linha de Frente, nesta terça-feira (13), após o jornalista debochar com caretas do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, feito na diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nessa segunda-feira (12), em Brasília (DF).

A informação foi confirmada pelo Notícias da TV. De acordo com a Jovem Pan, o jornalista "foi advertido pela direção da emissora por ter contrariado orientações editoriais e pela postura inadequada durante o programa de segunda (12)".

>>> Cúpula do Judiciário vê leniência da segurança pública do DF após terrorismo bolsonarista em Brasília

O presidente do TSE criticou "grupos extremistas autoritários, criminosos não conhecem o Judiciário brasileiro". Também prometeu punição contra envolvidos em esquemas de fake news.

O presidente eleito destacou que o Brasil precisa retomar o caminho do desenvolvimento e dos direitos principalmente para as pessoas mais pobres. Veja a íntegra do pronunciamento de Lula.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.