Jovem Pan tem plano ousado para tentar sair do inferno astral e fugir da fama de bolsonarista

Emissora tenta fugir da fama, após virar alvo de um inquérito no MPF e do movimento Sleeping ​Giants

247 - A Jovem Pan News tem monitorado âncoras e repórteres de destaque das afiliadas da Globo para promover uma reformulação. O canal de notícias quer acabar com a fama de bolsonarista e, para isso, realiza um estudo de vídeos de jornalistas de todo o país. A ideia é encontrar talentos para compor o time da nova programação, prevista para ser lançada em abril.

Reportagem do portal Notícias da TV aponta que David de Tarso é visto como o exemplo a ser seguido. Ele é ex-apresentador da TV Fronteira, afiliada da Globo na região oeste do Estado de São Paulo, e foi contratado em novembro do ano passado como repórter. Com apenas quatro meses de casa, segundo apurou o Notícias da TV, os planos para ele são ambiciosos.

A emissora tenta fugir de um “inferno astral" que já dura meses, após virar alvo de um inquérito no Ministério Público Federal de São Paulo por fake news que põem em risco a democracia brasileira.

A Jovem Pan também oculta 1.516 vídeos de seu canal no YouTube, de acordo com denúncia feita pelo Intercept.

O movimento Sleeping ​Giants Brasil já conseguiu que o canal e o site da Jovem Pan perdesse dezenas de patrocinadores após expor as empresas que apoiam diretamente a propagação de notícias enganosas.

