Jovem Pan tira Paulo Figueiredo de programa após discussão com Thaís Oyama

247 - A Jovem Pan retirou o comentarista Paulo Figueiredo Filho do programa ‘3 em 1’, pouco após uma discussão em que ele protagonizou uma discussão com a colega Thaís Oyama, jornalista que participa do mesmo programa.

No final da semana passada, um trecho do programa teve bastante repercussão nas redes sociais , mostrando um tom agressivo de Paulo Figueiredo, ao firmar que Thaís era a “campeã de falar besteiras” na rádio. O debate era sobre a denúncia de que Youtubers bolsonaristas têm faturado mais de R$ 100 mil em seus canais graças a informações privilegiadas obtidas com assessores do Planalto.

“Queridos, informo a vocês que a partir de hoje não farei mais o programa 3 em 1 na Jovem Pan. A decisão foi da rádio, mas, acreditem, foi muito benéfica para mim - depois explico mais detalhes. Amanhã estarei normalmente no Jornal da Manhã da mesma emissora”, postou Paulo Figueiredo no Twitter na tarde desta segunda-feira (7).

Internautas bolsonaristas postam críticas na linha de que a Jovem Pan “esquerdou” ou “arregou” ao tirar o comentarista alinhado ao discurso deles.

O comentarista bolsonarista é neto do general João Baptista Figueiredo, último presidente brasileiro na ditadura militar (1979-1985), e já foi preso em Miami por envolvimento em esquema de propinas.

