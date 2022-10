Juliette critica xenofobia de Bolsonaro contra nordestinos: "dia 30 vamos retribuir numa linguagem bem clara"

Cantora repudiou atitude do atual chefe do Executivo, que associou de forma pejorativa o bom desempenho de Lula no Nordeste nestas eleições a um suposto 'analfabetismo' da região edit

247 - Uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, a cantora Juliette repudiou, nesta quinta-feira (6), a xenofobia de Jair Bolsonaro (PL) contra o povo nordestino, após o atual chefe do Executivo associar, de forma pejorativa, o bom desempenho do ex-presidente Lula (PT) no Nordeste nestas eleições a um suposto 'analfabetismo' da região .

Em live ocorrida nesta quarta-feira (5), Bolsonaro declarou: “Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são esses estados? No nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores na região".

A influenciadora e cantora, então, afirmou em seu Twitter que não está surpresa "nem com a pessoa, nem com a atitude", evidenciando que não espera nada de bom de Bolsonaro, e ainda acrescentou que "dia 30 a gente consegue retribuir numa linguagem bem clara", em referência ao segundo turno das eleições presidenciais.

"Queria estar surpresa com as falas preconceituosas sobre o Nordeste, mas não estou. Nem com a pessoa, nem com a atitude. Esse é o reflexo de um pensamento raso, desinformado e maldoso. Novidade? Nenhuma! Mas dia 30 a gente consegue retribuir numa linguagem bem clara", escreveu Juliette.

O tweet ainda recebeu a resposta de Lula, que endossou a fala da cantora: "É isso aí!"

É isso aí! — Lula 13 (@LulaOficial) October 6, 2022

Lula, inclusive, durante ato em São Bernardo do Campo nesta quinta, também falou sobre a xenofobia de Bolsonaro e bradou que "quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista, monstro, que governa esse país. Ele tem que aprender uma lição."

