Justiça arquiva investigação contra Felipe Neto por ter chamado Bolsonaro de genocida

247 - A Justiça do Rio de Janeiro determinou, nesta quarta-feira, 12, o arquivamento da investigação contra o youtuber Felipe Neto por ter chamado Jair Bolsonaro de genocida diante do desgoverno em relação à pandemia da Covid-19, que já matou mais de 420 mil pessoas no Brasil.

Em março, a Justiça do Rio, por meio de liminar, já havia suspendido o inquérito que investigava o caso, aberto após pedido do vereador Carlos Bolsonaro. Felipe Neto era acusado com base na Lei de Segurança Nacional.

Segundo a juíza Gisele Guida Faria, da 38ª Vara Criminal, "a conduta do paciente expressou, apenas, ácida crítica ao Presidente da República, sem objetivar ou colocar em risco o Estado ou suas instituições."

Nas redes sociais, Felipe Neto comemorou: “VITÓRIA OFICIAL!!! ACABOU! Justiça arquiva investigação contra mim por ter chamado o presidente de genocida. Gostaria de dedicar essa vitória ao Carluxo (Carlos Bolsonaro), pois não teria sido possível sem ele. Um grande beijo”.

