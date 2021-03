“Bolsonaro Genocida” explode no Twitter após intimação a Felipe Neto

A hashtag #BolsonaroGenocida ficou no primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter edit

247 - Internautas se revoltaram contra a intimação recebida pelo youtuber Felipe Neto nesta segunda-feira (15), para prestar depoimento por crime contra a Lei de Segurança Nacional, por ter chamado Jair Bolsonaro de genocida.

A hashtag #BolsonaroGenocida ficou no primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Segundo Felipe Neto, policiais estiveram presentes em sua residência portando a intimação, fruto de uma queixa-crime noticiada à polícia pelo vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente.

Confira reações:

Que horror o @felipeneto ser processado por ter escrito ou falado o que todo mundo fala. Difícil achar alguém que nunca usou a rachitague do #BolsonaroGenocida — marcia tiburi (@marciatiburi) March 15, 2021





Todo apoio a @felipeneto e ao direito de expressar a verdade: #BolsonaroGenocida March 15, 2021

Absurda a tentativa de silenciamento e censura sofrida pelo @felipeneto ! #bolsonarogenocida https://t.co/qui9PbXMPZ — Benedita da Silva (@dasilvabenedita) March 15, 2021









Genocídio, tá ok. Chamar o responsável de genocida, pode dar cadeia. — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) March 15, 2021

Hoje mesmo eu avisei que teríamos algo para desviar a atenção das rachadinhas, né mesmo? #BolsonaroGenocida https://t.co/g51BVJIkbV — Patrícia Lélis 🇧🇷 (@lelispatricia) March 15, 2021





Recusar ofertas de vacina ☑️

Insistir em tratamentos "preventivos" sem nenhuma eficácia ☑️

Espalhar fake news sobre a vacina☑️

Desencorajar o uso de máscaras ☑️

Debochar da pandemia "gripezinha" ☑️

Promover aglomerações em atos oficiais ou extra☑️

#BolsonaroGenocida pic.twitter.com/tVYQnlnIqw — União Nacional dos Estudantes - UNE (@uneoficial) March 15, 2021





Um ano depois do início da pandemia, enquanto o mundo se imuniza e caminha para a superação da covid, o Brasil retrocede, perde mais de duas mil vidas diárias e beira 300 mil mortes. Não existe outro nome para esse projeto da morte. É genocídio. #BolsonaroGenocida pic.twitter.com/fXXKUsEp0u — Vivi Reis (@vivireispsol) March 15, 2021

Por ter chamado Bolsonaro de Genocida, Felipe Neto recebeu uma intimação para que compareça para responder por crime contra a segurança nacional. Jair Bolsonaro, você é um genocida e responderá por isso muito em breve!



Toda nossa solidariedade, Felipe.#BolsonaroGenocida pic.twitter.com/sMAhZagfW3 — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) March 15, 2021





Absurdo! Comportamento típico de um ditador. Um ser que debocha de todos, inclusive dos seus eleitores, e assiste a 278.000 vítimas agonizarem sem oxigênio, sem leito, sem vacina e sem governo. Depois reclama de ser chamado de #BolsonaroGenocida https://t.co/doHbX3qQdN — Dira Paes (@DiraPaesCom) March 15, 2021





Novamente Bolsonaro responde a críticas legítimas jogando a máquina repressora do Estado contra um brasileiro que não falou nada além da verdade. Sim, é genocida um governo que se omite e desdenha da morte de + de 270 mil pessoas! Solidariedade a @felipeneto! #BolsonaroGenocida https://t.co/KpzzlvG1Bt — Marília Arraes (@MariliaArraes) March 15, 2021

O corrupto Carluxo denunciou @felipeneto por "crime contra a segurança nacional" por chamar o corrupto genocida Jair de "genocida". Vai ter q intimar bastante gente, hein, Carluxo? Td solidariedade a Felipe e repúdio à censura! https://t.co/1imzQcTDGS #BolsonaroGenocida — Lola Aronovich (@lolaescreva) March 15, 2021

Se intimaram uma pessoa a depor, por chamar o Genocida de genocida, quero ver intimarem esses 14,9 mil pessoas que estão subindo a hastag #BolsonaroGenocida, em @jairbolsonaro? pic.twitter.com/WJnpK3N7ho — Emanuel Arêbolo (@sgemanuelarb) March 15, 2021

