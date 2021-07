Kennedy Alencar: negociação com Ciro Nogueira, do Centrão, mostra fraqueza de Bolsonaro

O jornalista Kennedy Alencar a negociação para que o senador Ciro Nogueira (PP) assuma a chefia do ministério da Casa Civil pode indicar que Bolsonaro planeja se filiar ao partido, do qual ele já fez parte, para concorrer à reeleição em 2022 edit

247 - O jornalista Kennedy Alencar, em comentário no UOL News, nesta quarta-feira, 21, afirmou que a sinalização de que Jair Bolsonaro irá ceder ao chamado “Centrão”, com mudanças ministeriais, mostram que o chefe do governo federal está enfraquecido.

Segundo Kennedy, ainda mais, a negociação para que o senador Ciro Nogueira (PP) assuma a chefia do ministério da Casa Civil pode indicar que Bolsonaro planeja se filiar ao partido, do qual ele já fez parte, para concorrer à reeleição em 2022.

A legenda é composta por figuras políticas próximas ao governo, como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira - que está engavetando os pedidos de impeachment no Congresso -, e Ricardo Barros, líder do governo na Câmara que está no centro da crise envolvendo a compra superfaturada da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde.

Mais cedo, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL), usou as redes sociais para afirmar que a ida do senador Ciro Nogueira (PP) para a Casa Civil comprova que Jair Bolsonaro “terceirizou” o governo e "não manda mais em nada”.

