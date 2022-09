Klara Castanho entra com queixa-crime contra Leo Dias, Antônia Fontenelle e Dri Paz

Apoie o 247

ICL

247 - A atriz Klara Castanho entrou com uma queixa-crime no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) contra o jornalista Leo Dias, a apresentadora Antônia Fontenelle e a youtuber Adriana Kappaz (Dri Paz) pelos crimes de injúria, calúnia e difamação. A informação é do portal Em Off .

A atriz acusa Leo Dias de injúria mencionando uma entrevista que ele concedeu ao programa The Noite, do SBT. Na ocasião, o jornalista havia feito referência indireta ao episódio envolvendo a atriz, que entregou o filho à adoção após ter sido vítima de estupro. Leo Dias referiu-se a ela como alguém "que vende uma imagem que todo mundo acha que é santinha", que tem uma "história de trama" e que o que ela fez é de "perder a fé na humanidade.'”

A ação judicial afirma que “Klara Castanho se sentiu humilhada e revoltada com a forma com a qual ele se referia a ela, atingindo sua honra subjetiva.” Ela também menciona o texto que Leo Dias publicou no portal Metrópoles intitulado “Estupro, gravidez indesejada e adoção: a verdade sobre Klara Castanho”, afirmando que a matéria ofendeu sua honra e lhe atribuiu “fato ofensivo ao inventar minúcias mentirosas”.

Já Dri Paz, em vídeo publicado no Kwai, teria imputado o crime de “abandono de incapaz à Klara Castanho” por ter afirmado que “ela teve o filho e pagou para sumirem com a criança” e que “ninguém sabe o que aconteceu com essa criança, ela fez sumirem com a criança.”

Antônia Fontenelle cometeu crime de difamação , segundo a defesa de Klara, ao afirmar em vídeo que a atriz “engravidou, escondeu a gravidez, inclusive trabalhou durante a gravidez, pariu o filho dela e (…) pediu para que o hospital apagasse a entrada dela no hospital e pediu que nem queria ver o filho”. Além disso, a apresentadora havia imputado à Klara Castanho o crime de "abandono de incapaz" durante live no Instagram.

Ainda de acordo com o Em Off, a ação acusa Leo Dias pelos crimes de difamação e injúria, e as influencers Dri Paz e Antônia Fontenelle pelos crimes de calúnia, difamação e injúria.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.