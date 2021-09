Kotscho: capa de Veja é o retrato da decadência da democracia no país

“O simples fato de a revista puxar para o título da capa uma negativa sobre o autogolpe frustrado no 7 de setembro revela, ao mesmo tempo, o vazio da entrevista e a decadência da democracia brasileira”, escreve o jornalista Ricardo Kotscho edit

247 - Para Ricardo Kotscho, jornalista e colunista do UOL , a capa da revista Veja com Jair Bolsonaro “é o retrato da decadência da democracia no país”.

“O simples fato de a revista puxar para o título da capa uma negativa sobre o autogolpe frustrado no 7 de setembro revela, ao mesmo tempo, o vazio da entrevista e a decadência da democracia brasileira”, escreve Kotscho.

“Em que outro país civilizado o chefe da Nação se sente obrigado a dizer uma coisa dessas, depois de passar meses em guerra com o Supremo Tribunal Federal e ameaçar não cumprir suas decisões?”, indaga ainda.

Na chamada do online da revista, há ainda o que o jornalista define como “outra aberração”. Destacada a frase “vai ter eleição, não vou melar”, atribuída a Bolsonaro. “Parece brincadeira. Quer dizer que vai ter eleição porque o presidente quer e não porque isso está entre as cláusulas pétreas da Constituição?”, indaga Kotscho, indignado.

