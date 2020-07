LavaJatoTraiuAPatria vai aos TT's após revelação sobre ligação com o FBI

247 - Após a revelação da ligação da operação Lava Jato com o FBI, a hashtag #LavaJatoTraiuAPatria foi aos trending topics (assuntos mais comentados) do Twitter no Brasil.

Reportagem divulgada pela Agência Pública e o The Intercept Brasil informam a maneira como a Lava Jato atuou junto com agentes do FBI para destruir empresas nacionais.

A operação também foi responsável pela prisão de Lula e outros políticos brasileiros. Tudo isso seguindo os interesses dos Estados Unidos.

Confira a reação nas redes:

GRAVÍSSIMO: Força tarefa da lava jato suprimiu nomes de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre (ambos do DEM), em investigação contra parlamentares, mas expôs nomes do PT e PCdoB.

Um claro sinal de parcialidade e perseguição político partidária.

Reage Brasil!!#LavaJatoTraiuAPatria — DondaRima (@RimaDonda) July 2, 2020





Não é estranho a principal mídia televisiva nacional não comentar o esquema criminoso da Lava Jato com o FBI dos EUA? 🤔#LavaJatoTraiuAPatria — Mirtes Taise 🇧🇷🚩 (@mirtestaise) July 2, 2020





#LavaJatoTraiuAPatria

Para quem não conhecia... aqui estão os pais do Bolsonaro e deste governo ! pic.twitter.com/hu0vh53Kbo July 2, 2020





A história será implacável com os golpistas, como disse a Presidenta @dilmabr! E ela sempre deu e sempre dará razão ao Presidente @LulaOficial! Sempre! #LavaJatoTraiuAPatria pic.twitter.com/VIIZLjTbDX — João Avanci ☭ 🚩 📢 (@Avanci1983) July 2, 2020





Nunca foi contra a corrupção. A dupla, Dallagnol e Moro SEMPRE tiveram interesses pessoais não republicanos. Essa quadrilha tem que ser PRESA em nome do PREJUÍZO que causou ao trabalhador brasileiro!!! #LavaJatoTraiuAPatria — Enoch Furtado (@enochfurt) July 2, 2020

