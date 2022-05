Leandro Demori deixa o comando do Intercept e anuncia projeto solo

Apoie o 247

247 – O jornalista Leandro Demori, que comandava a versão brasileira do site The Intercept , anunciou sua saída da publicação, que pertence ao bilionário Pierre Omidyar. Demori foi um dos protagonistas da série Vaza Jato, ao lado do jornalista estadunidense Glenn Greenwald, que deixou a publicação pouco antes das eleições presidenciais de 2020, nos Estados Unidos, quando foi impedido de publicar uma reportagem investigativa sobre Hunter Biden, filho de Joe Biden.

Glenn denunciou a censura e, desde sua saída, o Intercept Brasil entrou em crise. Demori vinha buscando apoios financeiros para manter a operação brasileira, mas agora anunciou que irá comandar um projeto solo. "Leandro Demori é um dos mais importantes jornalistas brasileiros e um expoente da primeira geração de comunicadores que mergulhou o jornalismo tradicional no caldeirão da revolução tecnológica da internet. Seu estilo único atrai milhares de pessoas. Agora, Demori decidiu partir para um voo solo. Ou, na verdade, um voo compartilhado com você, apoiador. Este apoio coletivo vai ser a base para que ele erga sua voz contra os abusos de poder e possa explicar as engrenagens por trás das confusas cortinas de fumaça da política. Um canal de vídeo e uma newsletter entrarão no ar em junho e você é parte fundamental disso! Demori ficou nacionalmente conhecido em 2019 quando liderou a Vaza Jato, uma série jornalística que mudou a história do país e ganhou atenção no mundo todo – publicada pelo The Intercept Brasil, veículo que ele comandou como editor-executivo por mais de quatro anos", anunciou Demori no Apoia-se .

