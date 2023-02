"Legião que segue Bolsonaro vai sumir quando ele for preso", diz Hildegard Angel

Apoie o 247

247 - Respondendo a quem teme uma grande repercussão da eventual prisão de Jair Bolsonaro (PL), alegando que sua ida para a cadeia causaria uma comoção como a que ocorreu em decorrência da injusta prisão do presidente Lula (PT), com a Vigília Lula Livre, a jornalista Hildegard Angel afirmou que os apoiadores do ex-ocupante do Palácio do Planalto 'sumirão' se ele for mesmo detido.

"Toda essa legião que segue o Bolsonaro, quando ela perceber que ele foi preso, ela vai sumir. Você já reparou que quase todos eles têm uma 'capivara' [gíria para "ficha"] de crimes ou de desvios, de delitos bem extensa? É incrível. Eu me lembro que durante a campanha, ou mesmo durante o governo Bolsonaro, sempre que aparecia alguém cometendo algum crime ou algum fato escabroso envolvendo uma pessoa, corrupção, o que for, as pessoas iam conferir o Facebook e eram bolsonaristas. Eles têm esse traço em comum, de se insurgirem contra as leis. Eles não aceitam qualquer regra, a Constituição, Código Penal... Eles não aceitam qualquer tipo de disciplina, então não vai haver repercussão", afirmou Hildegard durante participação na TV 247 neste domingo (19).

Ela ainda disse que a prisão de Bolsonaro seria pedagógica, porque desde sua ascensão, seus seguidores descumprem e desafiam a Justiça a todo momento, com a certeza da impunidadde. "A prisão do Bolsonaro será uma ação, além de justa, disciplinadora. O Brasil vai retomar aos poucos seu ritmo. Apesar de que nós nunca andamos em grandes paraísos, mas sempre houve um respeito pelas leis, ou um receio, um medo. Agora, você viu o Allan dos Santos mandando um recado para o Xandão [ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes], dizendo que agora ele está com visto de trabalho [dos Estados Unidos]? E ele debochando, provocando o Xandão. É isso que eles são".

