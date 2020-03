Leonardo Stoppa diz que Silas Malafaia deve ser preso por atentar contra a saúde pública

"Isso aí é um caso para prisão preventiva, o Silas Malafaia tem que ser preso preventivamente, ele e qualquer outra pessoa que esteja agindo contra as orientações do Estado", afirmou o comentarista político edit

247 - Em análise diária na TV 247, o comentarista político Leonardo Stoppa afirmou que o empresário Silas Malafaia tem de ser preso por atentar contra a saúde pública, já quem em vídeo nas redes sociais, desafiou as recomendações do Ministério da Saúde de evitar aglomerações e afirmou que não cancelará cultos.

"Se tem uma portaria nesse sentido, [de evitar algomerações] deve ser preso, claro, e as pessoas que forem também. O Silas Malafaia tinha que ser preso agora porque ele está incentivando, isso é crime de perigo para qualquer pessoa que sabe um pouquinho de tipificação penal. Ele está incentivando a desobediência civil, uma desobediência a uma portaria da saúde, isso é crime contra a saúde.", disse Stoppa.



"Isso aí é um caso para prisão preventiva, o Silas Malafaia tem que ser preso preventivamente, ele e qualquer outra pessoa que esteja agindo contra as orientações do Estado. Do que adianta o governo decretar estado de calamidade para poder ter a liberdade de gastar dinheiro da forma como quiser mas, em contrapartida, deixar as pessoas darem sequência na calamidade?", completou.