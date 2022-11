Live distorce informações sobre urnas. Dono de canal direitista argentino é ligado a Eduardo Bolsonaro

Uma live no canal La Derecha Diário, controlado por Fernando Cerimedo, foi usada por apoiadores de Jair Bolsonaro para levantar dúvidas sobre o resultado das eleições edit

247 - O canal argentino La Derecha Diário, controlado por Fernando Cerimedo, divulgou nesta sexta-feira (4) um dossiê não oficial sobre supostas fraudes nas eleições brasileiras. O conteúdo teve informações falsas e foi usado por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) para levantar dúvidas sobre o resultado das eleições. A live chegou a ter mais de 300 mil visualizações simultâneas, de acordo com reportagem publicada nesta sexta pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Cerimedo é apoiador da família Bolsonaro e recebeu o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em Buenos Aires no dia 13 de outubro, pouco antes do segundo turno das eleições. O empresário disse conhecer Eduardo desde 2010.

Circulou em redes sociais de militantes extremistas um falso ofício do Ministério da Defesa brasileiro dando um ultimato ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"No ofício, é feita cobrança para supostas fraudes até às 16h desta sexta-feira, dia 4. Além de ter erros de gramática, o documento é assinado pelo general Paulo Sergio Nogueira de Oliveira, como comandante-geral do Exército, cargo que não ocupa desde 1º de abril", destacou a matéria do jornal paulista.

O empresário disse que recebeu o documento do Brasil, mas negou ter ligação com a campanha de Jair Bolsonaro ou seu governo.

Internautas criticaram o governo brasileiro.

Olha quem está por trás da live mentirosa sobre as urnas: o argentino Fernando Cerimedo, do canal direitista La Derecha Diario.



Amigo de Eduardo Bolsonaro, ele diz conhecer o filho do presidente brasileiro desde 2010. pic.twitter.com/iaiVhyeD3T November 5, 2022

🔴 RESPEITE MEU VOTO



Argentino que surgiu em site apresentando falsa auditoria sobre #fraude na eleição é Fernando Cerimedo, ele comanda o portal direitista La Derecha Diario:



Cerimedo é amigo de Eduardo Bolsonaro desde 2010 pic.twitter.com/NKq1NqFIfC — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) November 5, 2022

