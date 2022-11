Medida Provisória é a melhor solução para reajustar auxílio, diz equipe de Lula

Com a MP, o governo teria crédito extraordinário no Orçamento da União de 2023 para o pagamento de reajustes com dinheiro fora do teto de gastos edit

247 - A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta sexta-feira (4) que o melhor caminho para manter o valor de R$ 600 do Auxílio Brasil pode ser a edição de uma medida provisória (MP). Com a MP, o governo teria crédito extraordinário no Orçamento da União de 2023 para o pagamento de reajustes com dinheiro fora do teto de gastos. A informação foi publicada pelo blog do Valdo Cruz.

A MP pode direcionada para programas criados antes da eleição do petista. De acordo com um dos participantes da reunião, o que poderia ser feito legalmente por medida provisória é "tudo o que já existe e não pode ser descontinuado".

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou que as exceções ao teto de gastos podem ser autorizadas por meio de medida provisória.

Nessa quinta-feira (3), Lula reforçou que a prioridade na transição de governo é garantir a continuação do pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600.

