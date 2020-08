Luís Costa Pinto revela: Luiz Frias tentou vender a Folha a instituições financeiras e o negócio não deu certo

“É lamentável que a Folha esteja nesse processo fratricida, nessa briga entre irmãos”, opina o jornalista, ao opinar sobre a renúncia do empresário Luiz Frias da presidência do grupo Folha da Manhã, que trava uma disputa com sua irmã, Maria Cristina Frias. Assista na TV 247 edit

247 - O jornalista Luís Costa Pinto revelou em entrevista à TV 247 que Luiz Frias, dono do jornal Folha de S. Paulo, que renunciou ao cargo na última terça-feira (25), ofereceu a empresa a instituições financeiras, que recusaram a oferta.“É lamentável que a Folha esteja nesse processo fratricida, nessa briga entre irmãos. O Luiz Frias andou oferecendo o controle do jornal a instituições financeiras nos últimos tempos, não só porque é difícil tocar o jornal, e jornal não faz parte do core business - ramo de negócios - dele, mas porque talvez ele não goste do jornal como o irmão gostava, e te digo: a oferta foi rejeitada”, contou o jornalista.

A saída de Frias acontece num contexto de disputa judicial entre o empresário e sua irmã, Maria Cristina Frias. Do ponto de vista do império do grupo, que também detém a marca do portal UOL, a Folha é pouco relevante, uma vez que os Frias são hoje do ramo financeiro - donos do PagSeguro e prestes a abrir o Banco PagSeguro.

